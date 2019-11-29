Учитель физкультуры из Удмуртии выиграл в лотерею коттедж стоимостью 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-29T15:43:06+03:00

Мужчина даже не смотрел трансляцию тиража

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В Удмуртии учитель физкультуры выиграл в лотерею коттедж стоимостью 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

- Победитель работает учителем физкультуры и увлекается легкой атлетикой. В день розыгрыша он участвовал в соревнованиях, поэтому трансляцию тиража не смотрел. Не так давно мужчина купил дом, поэтому приз возьмет деньгами. На эти средства сделает ремонт, - сообщает пресс-служба.

Напомним, два жителя Удмуртии стали миллионерами за начало 2019 года. Подробнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU