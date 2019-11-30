Новые передвижные медкомплексы поступили в Удмуртию

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-30T09:07:16+03:00

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5 новых передвижных медицинских комплексов доставили в Удмуртию. Они уедут работать в районные больницы - в Алнашский, Балезинский, Глазовский, Увинский и Завьяловский районы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

- Диагностическое оборудование, которым оснащены комплексы (УЗИ-аппарат, ИВЛ, маммограф, дефибриллятор, кардиограф и передвижная лаборатория), позволяет выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию, - рассказали в пресс-службе.

На закупку медицинских комплексов было выделено порядка 102, 5 млн из местного бюджета и 67, 05 – из федерального. Это позволило закупить автомобили с максимальной комплектацией – здесь установлено самое современное оборудование. В таких комплексах могут вести прием следующие специалисты: офтальмолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог и терапевт.

- Главная задача передвижных медицинских комплексов – «доставить» диагностику в село. Благодаря новым комплексам жители отдаленных районов республики смогут вовремя проходить медосмотры и диспансеризацию. В течение 2019 года было осмотрено более 40 500 человек в 1376 населенных пунктах республики с помощью комплексов, приобретенных в предыдущие годы. С поступлением новых комплексов мы увеличим число почти на 8000 осмотров в месяц и равномерно распределим нагрузку на все передвижные комплексы региона, - прокомментировал Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU