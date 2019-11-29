Еще одного пациента доставили в больницу Ижевска с помощью санавиации

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-29T14:40:25+03:00

Вертолет сел на стадионе «Маяк» в Малой Пурге

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В 1 республиканскую клиническую больницу Ижевска привезли пациента с помощью санавиации. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин в соцсетях.

- Сегодня врачами Малопургинской больницы было принято решение о вызове экстренной медицинской помощи для пациента. Больного эвакуировали с помощью санитарной авиации. Пациент в кратчайшие сроки доставлен в 1 РКБ Ижевска. Вертолет совершил посадку на стадионе «Маяк» в Малой Пурге, - написал Сергей Юрин.

Также глава района сообщил, что решается вопрос о постоянной оборудованной посадочной площадки в Малой Пурге и к 2021 году во всех районах Удмуртии будут оборудованы вертолетные площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU