Удмуртский Тол Бабай отправится в гости к свердловскому Деду Морозу

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-30T09:36:21+03:00

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1 декабря Тол Бабай – удмуртский Дед Мороз – станет почетным гостем на Дне рождения своего уральского коллеги - Урал Мороза. Место встречи – «Парк сказок», что находится в Свердловской области на берегу реки Исеть.

Урал Мороз живет во Дворце со своей супругой – Весной Красной. Вместе они встретят не только Тол Бабая, но и других волшебников - Царя Семигора из Челябинска, Деда Мороза с Байкала, Ямала Ири, а также Святого Николауса из Германии.

Урал Мороз приготовил много развлечений: каток, экстрим-шоу, выступление артистов, мастер-классы по изготовлению куклы-оберега, новогоднего венка, снежинки или каменной композиции, а также другие зимние забавы.

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ИСТОЧНИК KP.RU