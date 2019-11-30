По горячим следам: житель Удмуртии задержан за грабеж

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-30T10:06:33+03:00

Ему грозит до 4 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Завьяловском районе Удмуртии по «горячим следам» задержали грабителя. Им оказался 30-летний житель с.Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что подозреваемый выхватил из рук 48-летнего мужчины телефон, после чего скрылся. Однако ненадолго: вскоре его обнаружили полицейские. Оказалось, что злоумышленник уже был судим за аналогичное преступление. Его водворили в изолятор временного содержания.

Сумма ущерба составила 9000 рублей. Теперь преступнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До 15 лет лишения свободы грозит троим ижевчанам, которые напали на офис банка

ИСТОЧНИК KP.RU