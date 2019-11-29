2019-11-29T12:19:41+03:00
Происшествия

До 15 лет лишения свободы грозит троим ижевчанам, которые напали на офис банка

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в разбойном нападении вооруженной бандой на офис одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 30 июня 2018 года днем трое жителей Ижевска, приготовив оружие, пришли в помещение офиса одного из банков на улице Ленина. На голове у них были надеты мотоциклетные шлемы, угрожая оружием, они пытались похитить более 4 млн рублей. После этого 26 июля 2018 утром подозреваемые напали на автосалон и похитили 320 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Для установления личностей злоумышленников была применена ДНК-экспертиза. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Ижевску и бойцами СОБР Росгвардии по Удмуртии подозреваемые в совершении данных преступлений были задержаны.

Ими оказались жители Ижевска старше 40 лет, ранее не судимые. В ходе обысков в их квартирах были обнаружены и изъяты ружье, травматический пистолет, похищенные деньги. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Вооруженное нападение на офис одного из банков Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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