2019-11-30T11:03:06+03:00
Общество

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева объявила о новом конкурсе рисунков

Лучший портрет станет ее аватаркой в Инстаграм
Анастасия Волкова
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ФОТО: @liza_tuktikФОТО: @liza_tuktik
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29 ноября уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева объявила в своем Инстаграм-аккаунте о новом конкурсе рисунков. Она рассказала, что лучший портрет станет ее аватаркой в профиле.

- Мне часто дарят или присылают в директ нарисованные портреты, - пишет Лиза. - Давно хотела провести конкурс, который позволит вам, уважаемые художники и художницы, приоткрыть результаты своего творчества для всех желающих.

Для того, чтобы стать участников, достаточно выслать свою работу в личные сообщения Туктамышевой. Она выберет 10-12 самых креативных и выложит их в сторис, где за лучший смогут проголосовать фанаты девушки. Однако Лиза отметила, что решающий голос все равно останется за ней.

- Победивший портрет торжественно окажется у меня на аватарке, а автор получит мой автограф, - резюмировала девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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