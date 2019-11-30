27-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-30T11:23:40+03:00

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Почти 3 недели разыскивают 27-летнего ижевчанина Иванова Василия Викторовича. 11 ноября он ушел из дома по улице Удмуртская и до сих пор не выходит на связь. Об этом сообщает поиского-спасательный отряд «Регион 18».

Рост пропавшего около 160 сантиметров, волосы – темные короткие. Василий худощавого телосложения, был одет в синюю куртку с серым капюшоном, светлые джинсы и черные ботинки. Особая примета – свежие шрамы выше запястья на левой руке.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU