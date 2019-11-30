Бесплатная вакцинация от гриппа пройдет в Ижевске
В выходные, 30 ноября и 1 декабря, ижевчане и гости города вновь могут поставить бесплатную прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии.
Вакцинация пройдет сразу в 3 торговых центрах:
- с 11:00 до 15:00: ТЦ «Стройпорт» (ул. Кирова, 146);
- с 12:00 до 14: 00: ТЦ «Италмас» (ул. Автозаводская, 2а);
- с 14:00 до 18:00 часов: ТЦ «Матрица Молл» (ул. Баранова, 87).
Напомним, что прививку поставят только здоровому человеку при условии наличия паспорта и медицинского полиса. Единственное противопоказание – это непереносимость куриного белка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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