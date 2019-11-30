2019-11-30T12:58:12+03:00
Общество

Рыбаки спасли двоих провалившихся под лед жителей Удмуртии

Они при помощи подручных средств вытащили их на устойчивый лед
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: ПСС УдмуртииФОТО: ПСС Удмуртии
Изменить размер текста:

Рыбаки спасли двоих провалившихся под лед жителей Удмуртии. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Как стало известно, 30 ноября двое мужчин – 1974 и 1982 года рождения – выехали на «мотособаке» на Каму порыбачить. Однако, не успев доехать до выбранного места, провалились под лед. Спасло мужчин только то, что рядом оказались рыбаки, которые при помощи подручных средств вытащили их на устойчивый лед, - рассказали в ведомстве.

К месту происшествия выехали спасатели, которые транспортировали пострадавших на берег. Врачи проверили самочувствие рыбаков, от госпитализации мужчины отказались.

Поисково-спасательная служба напоминает, что выходить на лед опасно для жизни.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бесплатная вакцинация от гриппа пройдет в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автор «калькулятора для фигуристов»: уроженке Ижевска «Алине Загитовой рано покидать спорт»
Двое ижевчан отправились в колонию за сбыт наркотиков
Бесплатная вакцинация от гриппа пройдет в Ижевске
27-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева объявила о новом конкурсе рисунков
По горячим следам: житель Удмуртии задержан за грабеж
Удмуртский Тол Бабай отправится в гости к свердловскому Деду Морозу
Новые передвижные медкомплексы поступили в Удмуртию
Столовую одного из ижевских заводов закрыли на 30 дней
По вине гендиректора коммерческой организации ижевчанин получит серьезные травмы
В конкурсе «Туристический сувенир» Удмуртия стала абсолютным победителем
Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 5-летней падчерицы
Учитель физкультуры из Удмуртии выиграл в лотерею коттедж стоимостью 600 тысяч рублей
Новые пешеходные переходы и дорожные знаки установят в Ижевске
Первый день календарной зимы в Удмуртии будет снежным
Транспортной прокуратурой Удмуртии организована проверка по факту столкновения фуры и тепловоза
«Ростелеком» представил деловому сообществу Удмуртии готовые решения
Еще одного пациента доставили в больницу Ижевска с помощью санавиации
До 15 лет лишения свободы грозит троим ижевчанам, которые напали на офис банка