СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-30T12:58:12+03:00

Они при помощи подручных средств вытащили их на устойчивый лед

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Рыбаки спасли двоих провалившихся под лед жителей Удмуртии. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Как стало известно, 30 ноября двое мужчин – 1974 и 1982 года рождения – выехали на «мотособаке» на Каму порыбачить. Однако, не успев доехать до выбранного места, провалились под лед. Спасло мужчин только то, что рядом оказались рыбаки, которые при помощи подручных средств вытащили их на устойчивый лед, - рассказали в ведомстве.

К месту происшествия выехали спасатели, которые транспортировали пострадавших на берег. Врачи проверили самочувствие рыбаков, от госпитализации мужчины отказались.

Поисково-спасательная служба напоминает, что выходить на лед опасно для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU