Двое ижевчан отправились в колонию за сбыт наркотиков
Двое ижевчан отправились в колонию за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в течение 2018-2019 годов злоумышленники дома производители наркотические вещества. Они распространяли их при помощи Интернета.
- При попытке реализации изготовленной продукции их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Изъятые наркотические вещества уничтожены по решению суда, - рассказали в ведомстве.
Одному из них суд назначил наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а второму - 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
По горячим следам: житель Удмуртии задержан за грабеж
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»