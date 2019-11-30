Двое ижевчан отправились в колонию за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-30T13:20:06+03:00

При попытке реализации психотропных веществ их задержали полицейские

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Двое ижевчан отправились в колонию за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов злоумышленники дома производители наркотические вещества. Они распространяли их при помощи Интернета.

- При попытке реализации изготовленной продукции их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Изъятые наркотические вещества уничтожены по решению суда, - рассказали в ведомстве.

Одному из них суд назначил наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а второму - 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU