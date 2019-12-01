2019-12-01T07:34:49+03:00
Общество

Металлическую статую клоуна установили в Ижевске

Высота статуи два метра
Наталья Сорокина
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Фото: vk.com/udmcircusФото: vk.com/udmcircus
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Новая статуя появилась в Ижевске. На этот раз ее установили около цирка Удмуртии. Всех посетителей и прохожих будет встречать двухметровый металлический клоун, который держит в руках шляпу. К слову, статую делали полтора месяца в Ижевске местные мастера.

- Вот такой красавец встретит Вас у цирка. Если Вы потрёте его нос, то удача Вам улыбнётся, - сообщается в официальной группе цирка Удмуртии в социальной сети.

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- У государственного цирка Удмуртии установят статую клоуна.

- Кто сидит ближе всего к манежу и где купают животных: что происходит за кулисами ижевского цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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