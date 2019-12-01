Металлическую статую клоуна установили в Ижевске
Новая статуя появилась в Ижевске. На этот раз ее установили около цирка Удмуртии. Всех посетителей и прохожих будет встречать двухметровый металлический клоун, который держит в руках шляпу. К слову, статую делали полтора месяца в Ижевске местные мастера.
- Вот такой красавец встретит Вас у цирка. Если Вы потрёте его нос, то удача Вам улыбнётся, - сообщается в официальной группе цирка Удмуртии в социальной сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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