Металлическую статую клоуна установили в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-01T07:34:49+03:00

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Новая статуя появилась в Ижевске. На этот раз ее установили около цирка Удмуртии. Всех посетителей и прохожих будет встречать двухметровый металлический клоун, который держит в руках шляпу. К слову, статую делали полтора месяца в Ижевске местные мастера.

- Вот такой красавец встретит Вас у цирка. Если Вы потрёте его нос, то удача Вам улыбнётся, - сообщается в официальной группе цирка Удмуртии в социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU