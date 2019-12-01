Капсулу времени заложат в фундамент Монумента славы ВДВ в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-01T14:38:37+03:00

Ее откроют только через 25 лет

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Капсула времени будет заложена в фундамент Монумента Славы ВДВ и открыта через 25 лет. При этом у всех желающих есть возможность направить свои пожелания до 31 мая 2020 года. Это может быть как авторская, так и коллективная работа. Единственное, от одного коллектива или автора принимается только одна работа и это должно быть произведение собственного сочинения на русском языке.

Итоги будут подводить в июне 2020 года. Лучшее послание поместят в капсулу времени, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Направить свои пожелания можно в сообщения группы Школы юных летчиков Вконтакте (при отправке необходимо указать тему «Капсула времени»). Объем работы должен составлять одну страница компьютерного набора (Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5).

Письмо должно содержать подтемы:

- патриотическое воспитание молодежи в будущем: методы, направления, вектор развития;

- будущее Воздушно-десантных войск;

- представление о том, как будет выглядеть мир через 25 лет, обращая внимание на будущее Удмуртии и России в целом.

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ИСТОЧНИК KP.RU