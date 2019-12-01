В Ижевске открылась выставка работ живописца Рубенса

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-01T16:22:44+03:00

Ее можно будет посетить до 26 января [фото]

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В выставочном центре «Галерея» открылась выставка с мировыми шедеврами фламандского живописца Питера Пауля Рубенса. Увидеть подлинные картины художника можно до 26 января 2020 года.

Экспозиция посвящена 400-летию создания картины «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Это двухметровое полотно, выполненное маслом, до недавнего времени считалось копией с оригинала Рубенса. Однако в результате экспертизы выяснилось, что в Ирбите находится подлинник, созданный самим Питером Пауэлом Рубенсом и его учениками - Антонисом ван Дейком и Якобом Йордансом.

В состав выставки дополнительно включили полный цикл гравюр по оригиналам Рубенса «Жизнь Марии Медичи» начала 18 века.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU