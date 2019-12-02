За первый день зимы на трассах Удмуртии погибло два человека

СЕГОДНЯ 06:44 2019-12-02T06:44:42+03:00

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В первый день календарной зимы на дорогах Удмуртии погибло два человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Так, 1 декабря около 13:30 на 9 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» 44-летний водитель машины «Лада-Веста» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в «Ладу-Гранту» под управлением 62-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Лады-Гранты» скончался, еще четверо участников происшествия получили травмы, в том числе двое детей.

Еще одно ДТП произошло около 14:20 на 55 километре автодороги «Сарапул-Каракулино». 42-летний водитель «Лады-Гранты» при обгоне не справился с управлением и улетел в кювет. В результате происшествия пассажир машины – 52-летний мужчина скончался, водитель получил травмы, его отвезли в больницу. Отмечается, что оба потерпевших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU