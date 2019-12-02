Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева оказалась пятой на этапе Кубка России

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-02T06:27:48+03:00

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1 декабря в Тюмени и Ханты-Мансийске в рамках первого этапа Кубка России по биатлону прошли мегамасс-старты. Об этом сообщает портал sports.ru.

В соревнованиях принимала участие спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева, которая пришла пятой с результатом 1.08,7.

Ранее, 30 ноября, в гонке преследования девушка заняла первое место. Она допустила два неточных выстрела на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Анна Никулина из Новосибирской области. Призовую тройку замкнула уроженка Удмуртии, выступающая за Пермский край, Валерия Васнецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU