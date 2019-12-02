15 тысяч квадратных метров и 4 тысячи посетителей: в Ижевске открылся каток на стадионе «Динамо»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-02T17:19:09+03:00

В программе было огненное шоу и розыгрыши призов

Изменить размер текста: A A

30 ноября в Ижевске состоялось грандиозное открытие катка на стадионе «Динамо». Собрали для вас небольшой фоторепортаж.

Фото: Лада Иванова

Всего на открытие катка пришли около 4 тысяч человек. Как сообщается в группе стадиона «Динамо», площадь ледового поля в этом году составила более 15 тысяч квадратных метров.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

- Новшества в этом сезоне коснулись не только ледового поля. К традиционным теплым раздевалкам добавилась галерея, ведущая на каток, где любой желающих сможет передохнуть, согреться или перекусить, - сообщается в группе.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Бесстрашные ижевчане успели опробовать лед на ижевском пруду до снега. Собрали небольшой фоторепортаж.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU