15 тысяч квадратных метров и 4 тысячи посетителей: в Ижевске открылся каток на стадионе «Динамо»
30 ноября в Ижевске состоялось грандиозное открытие катка на стадионе «Динамо». Собрали для вас небольшой фоторепортаж.
Фото: Лада Иванова
Всего на открытие катка пришли около 4 тысяч человек. Как сообщается в группе стадиона «Динамо», площадь ледового поля в этом году составила более 15 тысяч квадратных метров.
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
- Новшества в этом сезоне коснулись не только ледового поля. К традиционным теплым раздевалкам добавилась галерея, ведущая на каток, где любой желающих сможет передохнуть, согреться или перекусить, - сообщается в группе.
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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