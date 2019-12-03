МЧС России по Удмуртии: кататься по льду пруда не рекомендуется
2 декабря, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) был начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Алексей Анохин. Он ответил на вопрос, можно ли кататься на коньках на Ижевском пруду.
- Я бы настоятельно не рекомендовал. Холодная погода наступила совсем недавно, лёд на пруду еще очень неоднородный и разных местах толщина его может кардинально отличаться. И человек, вышедший покататься на коньках, может неожиданно провалиться под лёд, - рассказал Алексей Анохин.
Сотрудник МЧС Удмуртии не рекомендовал кататься на коньках на Ижевском пруду
Тем не менее, в выходные пруд стал местом притяжения всех любителей покататься на коньках. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Удмуртии, на пруду осуществляется постоянное дежурство, с катающимися проводятся беседы, выдается учебно-методическая литература по поводу безопасности нахождения на льду.
- Наказывать людей мы не можем, потому что в основной своей массе лёд на пруду уже достаточно толстый, но есть месте, где можно провалиться, - пояснил Алексей Анохин.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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