2019-12-03T11:47:02+03:00
Общество

«Горячий лёд»: Алина Загитова выступит на финале Гран-при в Турине

Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
Изменить размер текста:

Первый канал опубликовал тизер предстоящего финала Гран-при по фигурному катанию. На льду встретятся воспитанницы одной команды - Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря. 6 декабря спортсменки представят короткую программу (в 22:45), 7 декабря – произвольную (в 23:50), а 8 декабря (в 16:55)зрители смогут насладиться показательными выступлениями фигуристок.

Ранее РИА спорт писал о том, что фигурист Илья Авербух оценил шансы Алины Загитовой.

- Только в случае чистого исполнения короткой программы. Она может получить хорошие баллы и оказаться в группе лидеров, но в произвольной у нее пока нет такого серьезного набора, как у трех остальных наших девочек. Однако, у Алины очень высокая вторая оценка, так что сбрасывать ее со счетов нельзя, - цитирует спортсмена портал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Автор «калькулятора для фигуристов»: уроженке Ижевска «Алине Загитовой рано покидать спорт». Почему Теймураз Пулин так уверен в силах спортсменки.

Алина Загитова выступит в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине .#alinazagitova#щербакова#alexandratrusova #AlenaKostornaia

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Необычное явление: ледяные блины заметили на водоеме в Удмуртии
Водителя из Удмуртии, по вине которого в ДТП погибли два человека, будут судить
Юного ижевчанина, который спас мужчину с инфарктом, наградили за отвагу и мужество
МЧС России по Удмуртии: кататься по льду пруда не рекомендуется
По вине ижевчанина в деревне Удмуртии был отключен газ в 524 домах
Около 15 скульптур появятся в Ижевске в рамках фестиваля «Удмуртский лед»
В «Удмуртских коммунальных системах» рассказали, когда планируют завершить работы на улице Горького
Ижевчане могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг
Уроженка Удмуртии примет участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» 2020
На улице Горького в Ижевске произошел порыв на теплотрассе
Через улицу Берша в Ижевске запустят автобус №31
15 тысяч квадратных метров и 4 тысячи посетителей: в Ижевске открылся каток на стадионе «Динамо»
Спасатели помогли 8-летней девочке из Удмуртии освободить застрявшую ногу
О брендах Удмуртии расскажет «Комсомолка»
Неизвестный мужчина напал на учителя в Удмуртии