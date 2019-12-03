«Горячий лёд»: Алина Загитова выступит на финале Гран-при в Турине

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-03T11:47:02+03:00

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Первый канал опубликовал тизер предстоящего финала Гран-при по фигурному катанию. На льду встретятся воспитанницы одной команды - Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря. 6 декабря спортсменки представят короткую программу (в 22:45), 7 декабря – произвольную (в 23:50), а 8 декабря (в 16:55)зрители смогут насладиться показательными выступлениями фигуристок.

Ранее РИА спорт писал о том, что фигурист Илья Авербух оценил шансы Алины Загитовой.

- Только в случае чистого исполнения короткой программы. Она может получить хорошие баллы и оказаться в группе лидеров, но в произвольной у нее пока нет такого серьезного набора, как у трех остальных наших девочек. Однако, у Алины очень высокая вторая оценка, так что сбрасывать ее со счетов нельзя, - цитирует спортсмена портал.

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Алина Загитова выступит в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине .#alinazagitova#щербакова#alexandratrusova #AlenaKostornaia

ИСТОЧНИК KP.RU