Автор «калькулятора для фигуристов»: уроженке Ижевска «Алине Загитовой рано покидать спорт»
Вице-чемпион мира среди юниоров и автор специального «калькулятора» для оценки навыков фигуристов считает, что уроженке Ижевска Алине Загитовой рано покидать спорт. В интернет-газете «Реальное время» Теймураз Пулин рассказал, почему верит в силы фигуристки.
Оказывается, он не сомневается в бойцовских качествах Алины и видит, что у нее нет ни кали сомнения в собственных силах.
- Давайте прикинем, что самое тяжелое в жизни спортсмена? Думается — рутина ежедневных тренировок. Но у Алины такой уровень мастерства, что в самом скучном упражнении можно найти элемент творчества, а это кардинально меняет психологический фон тренировки. Наверное, у чемпионов бывает некий груз ответственности или психологический комплекс — «корону удержать», - прокомментировал Теймураз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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