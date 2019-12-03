Почти 80 тысяч рублей похитили у жительницы Удмуртии под предлогом покупки телефона

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-03T15:35:09+03:00

Она поверила незнакомцу и перевела крупную сумму на его счет

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В полицию обратилась жительница Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Девушка разместила объявление о продаже мобильного телефона. Потенциальный покупатель позвонил потерпевшей и сообщил, что готов купить телефон и перевести плату в размере 6000 рублей. Позже, перезвонив, он сказал, что по ошибке перевел 256 тысяч рублей и попросить вернуть разницу. Девушка поверила и пошла в банк для того, чтобы перевести деньги, - сообщает ведомство.

В итоге она перевела 75 тысяч рублей и только после этого проверила баланс – денег не поступало. На данный момент возбуждено уголовное дело. При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщите в полицию по телефону 02 (со всех мобильных –102) или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU