2019-12-04T08:51:08+03:00
Общество

С 15 декабря в Ижевске откроются ёлочные базары

Всего будет организовано 16 мест продажи
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске определен перечень мест, где будут продавать ели и другие хвойные деревья. Об этом сообщает пресс-служба города.

Ёлки будут продавать с 15 по 31 декабря, всего организовано 16 мест продажи.

Индустриальный район:

- Воткинское шоссе, 118, прилегающая территория МАУ ЦРК «Русский Дом».

- ул. Дзержинского, 48а.

Ленинский район:

- ул. Клубная, 23а.

- ул. Азина, 150

- ул. Маяковского, 41а.

- в 17 м на север от дома № 63 по ул. Клубная.

Октябрьский район:

- в 10 м на восток от здания по ул. Кирова, 116

- в 5 м по направлению на север от дома № 11 по ул.

- ориентировочно в 7 м на юг от торговых павильонов по ул. Школьная, 44а.

- в 37 м на юг от дома № 71а по пер. Широкий, по ул. Коммунаров, 313 со стороны здания УМ «Славянский базар» справа и слева от центрального входа.

Первомайский район:

- в 9 м на юго-восток от жилого дома №16 по ул. Орджоникидзе.

- по ул. Ленина, 144

- ул. Красноармейская, 126

- в 25 метрах на северо-восток от дома № 164 по ул. Ленина.

Устиновский район:

- ул. Т. Барамзиной, 60

- примерно в 18 м по направлению на запад от жилого дома № 72 по ул. Автозаводской.

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- Бывших руководителей "Городской УК" Рауфа и Наиля Кутдузовых должны были отпустить из-под стражи, но что-то пошло не так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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