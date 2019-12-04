С 15 декабря в Ижевске откроются ёлочные базары
В Ижевске определен перечень мест, где будут продавать ели и другие хвойные деревья. Об этом сообщает пресс-служба города.
Ёлки будут продавать с 15 по 31 декабря, всего организовано 16 мест продажи.
Индустриальный район:
- Воткинское шоссе, 118, прилегающая территория МАУ ЦРК «Русский Дом».
- ул. Дзержинского, 48а.
Ленинский район:
- ул. Клубная, 23а.
- ул. Азина, 150
- ул. Маяковского, 41а.
- в 17 м на север от дома № 63 по ул. Клубная.
Октябрьский район:
- в 10 м на восток от здания по ул. Кирова, 116
- в 5 м по направлению на север от дома № 11 по ул.
- ориентировочно в 7 м на юг от торговых павильонов по ул. Школьная, 44а.
- в 37 м на юг от дома № 71а по пер. Широкий, по ул. Коммунаров, 313 со стороны здания УМ «Славянский базар» справа и слева от центрального входа.
Первомайский район:
- в 9 м на юго-восток от жилого дома №16 по ул. Орджоникидзе.
- по ул. Ленина, 144
- ул. Красноармейская, 126
- в 25 метрах на северо-восток от дома № 164 по ул. Ленина.
Устиновский район:
- ул. Т. Барамзиной, 60
- примерно в 18 м по направлению на запад от жилого дома № 72 по ул. Автозаводской.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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