Руководители «Городской УК» в Ижевске останутся под стражей еще два месяца

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-04T07:10:52+03:00

Их обвиняют в присвоении и растрате средств

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Руководители «Городской УК» в Ижевске, в том числе Райф и Наиль Кутдузовы, останутся под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, руководство «Городской УК» обвиняли в том, что с января 2017 по август 2019 они перечисляли средства собственников на счета аффилированных с ними организаций. Деньги предназначались поставщикам ресурсов - воды, отопления, электричества и т.д. Компанию обвиняют в присвоении и растрате 184 млн рублей.

Ранее Устиновский районный суд избрал для Рауфа Кутдузова меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря 2019 года, а для Наилю Кутдузову по 6 декабря этого года.

Напомним, «Городская УК» судилась с «Энергосбытом». Мы разбирались, что делать ижевчанам, если им придут двойные платежки.

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ИСТОЧНИК KP.RU