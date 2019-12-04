Чтобы бездомные животные не замерзали, «управляйки» в Ижевске обязали держать открытыми подвалы
С 4 декабря 2019 года управляющие компании и ТСЖ в Ижевске обязаны держать открытыми подвалы и технические подполья в многоквартирных домах в течение всего календарного года. Об этом сообщается на сайте Госжилинспекции Удмуртии.
- Отмечается, что целью принятых изменений является обеспечение требуемого температурно-влажностного режима подвалов и технических подпольев дома, а также гуманного отношения к бездомным животным, попавшим в подвал или техническое подполье многоквартирных домов, - говорится в сообщении.
За нарушение новых требований правил в отношении «управляек» и ТСЖ установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 40 000 рублей до 300 000 рублей.
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- Управляющая компания одного из домов Ижевска заваривает проходы в подвал. Из-за этого несколько котят погибли, а выжившие кошки рискуют замерзнуть зимой на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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