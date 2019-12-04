«Хотела заработать»: у пенсионерки из Ижевска похищено почти 230 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-04T15:06:36+03:00

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В полицию обратилась 61-летнюю ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что в середине ноября 2019 года ей позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже. Для этого женщине нужно было установить программу на компьютере. По указаниям мошенника женщина установила программу, предоставив доступ к своему компьютеру и «мобильному банку». После этого женщине пришли несколько смс о списании 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

После этого женщина открыла новый счет, куда перевела деньги с заблокированного счета. И в течение нескольких дней, по просьбе звонивших, перечисляла мошенникам деньги на разные счета. Сумма ущерба составила 229 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU