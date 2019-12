Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-05T08:57:03+03:00

Ижевчане вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar* в исполнении артистов пермского Театра-Театра. Спектакль, лицензированный и одобренный самим Эндрю Ллойдом Уэббером, покажут 8 и 9 декабря на сцене ДК «Аксион».

Постановку нового уровня режиссировал британец Майкл Хант и эта вариация перевернет сознание зрителя и заставит посмотреть на мир в новом ракурсе, под другим углом. Легендарная рок-опера поднимет актуальные проблемы, удивит своей неоднозначностью и поразит воображение зрителей.

Какой он, Иисус нашего времени, Иисус в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций? Что он из себя представляет, способен ли он подарить веру людям и заставить следовать за ним? Жители столицы Удмуртии увидят, как евангельские сюжеты на современном языке театра, музыки и света становятся близки и понятны каждому, как интерпретация знакомых историй может заставить переосмыслить многие философские понятия.

Впервые в России спектакль будет исполняться оркестром и рок-группой, причем сразу на двух языках — русском и английском!

Режиссер - Майкл Хант

Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова

Хореограф-постановщик – Артур Ощепков

Художник-сценограф – Эмиль Капелюш

Художник по костюмам – Яна Глушанок

Художник по свету – Александр Мустонен

Видео-дизайнер – Александра Комарова

Репетиторы по вокалу - Ольга Тихомирова, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова

Хормейстер – Владимир Никитенков

Ассистент режиссера и переводчик – Татьяна Пешкова, Александра Домрачева, Анастасия Казакова

Стихи – Тим Райс

Музыка – Эндрю Ллойд Уэббер

Перевод – Юрий Ряшенцев

Когда: 8 и 9 декабря, 19:00

Где: Ижевск, ДК «Аксион»

