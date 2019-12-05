2019-12-05T10:58:29+03:00
Происшествия

51-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за убийство знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии вынесли приговор 51-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве знакомого.

- Установлено, что 29 июня 2019 года осужденный выпивал со своим 52-летним знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой на почве личной неприязни осужденный ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате полученного ранения мужчина скончался, - сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

На следствии и в суде злоумышленник вину не признал и выдвинул несколько версий случившегося. Собранные доказательства его вины опровергли показания мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какое наказание назначили сотруднику УФСИН, который за взятки проносил в колонию телефоны.

- Ура! Еще одна победа ХК «Ижсталь»! С кем играли сталевары и кто стал лучшим игроком матча, читайте по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
Водитель из Удмуртии врезался в столб
Глава Ижевска об уборке снега: «Работа дорожных служб страдает»
В зоопарке Удмуртии открылась почта Деда Мороза
Бывший сотрудник УФСИН по Удмуртии за взятки проносил в колонию телефоны
ХК «Ижсталь» обыграла команду из Китая со счетом 6:3
Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar
«Смертельный удар»: жителя Удмуртии осудили за смерть сожительницы
Очередная проверка системы оповещения пройдет в Ижевске
По итогам Всероссийской олимпиады школьников Удмуртия вошла в тройку лидеров
Бывшую каратистку из Удмуртии осудили за избиение односельчанина
Талисман XXVI Республиканских сельских зимних спортивных игр выбрали в Удмуртии
В ночь на 5 декабря на улице Горького в Ижевске проведут ремонт на дороге
Как ижевчанам подготовить своего домашнего питомца к морозам?
Строительство кольцевого водопровода в восточной части Ижевска завершится 15 декабря
Пьяный водитель в Удмуртии сбил пешехода
«Еще 5-7 лет лифты будут менять»: министр строительства прокомментировал остановку лифтов в 2020 году
«Хотела заработать»: у пенсионерки из Ижевска похищено почти 230 тысяч рублей
Чтобы бездомные животные не замерзали, «управляйки» в Ижевске обязали держать открытыми подвалы