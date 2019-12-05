51-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-05T10:58:29+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 51-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве знакомого.

- Установлено, что 29 июня 2019 года осужденный выпивал со своим 52-летним знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой на почве личной неприязни осужденный ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате полученного ранения мужчина скончался, - сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

На следствии и в суде злоумышленник вину не признал и выдвинул несколько версий случившегося. Собранные доказательства его вины опровергли показания мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU