2019-12-05T10:56:34+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник УФСИН по Удмуртии за взятки проносил в колонию телефоны

Вынесенный сотруднику приговор вступил в силу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии бывший сотрудник УФСИН за взятки проносил в колонию телефоны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

- Сотрудник решил «подзаработать» совсем необычным способом, он проносил в колонию телефоны и другие запрещенные предметы осужденным, отбывающим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, - сообщает ведомство.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и подразделения собственной безопасности УФСИН по Удмуртии. Мужчине назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, приговор вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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