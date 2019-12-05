Бывший сотрудник УФСИН по Удмуртии за взятки проносил в колонию телефоны
В Удмуртии бывший сотрудник УФСИН за взятки проносил в колонию телефоны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
- Сотрудник решил «подзаработать» совсем необычным способом, он проносил в колонию телефоны и другие запрещенные предметы осужденным, отбывающим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, - сообщает ведомство.
Преступление выявили сотрудники УФСБ и подразделения собственной безопасности УФСИН по Удмуртии. Мужчине назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, приговор вступил в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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