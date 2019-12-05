Бывший сотрудник УФСИН по Удмуртии за взятки проносил в колонию телефоны

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-05T10:56:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии бывший сотрудник УФСИН за взятки проносил в колонию телефоны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

- Сотрудник решил «подзаработать» совсем необычным способом, он проносил в колонию телефоны и другие запрещенные предметы осужденным, отбывающим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, - сообщает ведомство.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и подразделения собственной безопасности УФСИН по Удмуртии. Мужчине назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, приговор вступил в силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ура! Еще одна победа ХК «Ижсталь»! С кем играли сталевары и кто стал лучшим игроком матча, читайте по ссылке.

- «Смертельный удар»: жителя Удмуртии осудили за смерть сожительницы.

- Удмуртия вошла в тройку лидеров по итогам Всероссийской олимпиады школьников.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU