2019-12-05T11:14:12+03:00
Общество

В зоопарке Удмуртии открылась почта Деда Мороза

Письма будут приниматься до 20 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии открылась почта Деда Мороза. Как сообщает пресс-служба учреждения, письма будут приниматься до 20 декабря.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- Предновогодний пункт по приему письменных пожеланий и поздравлений лично Дедушке Морозу установлен в центре зоопарка рядом с усадьбой главного зимнего волшебника. Почтовое отделение работает ежедневно с 09:00 до 16:00, - сообщает пресс-служба.

На почтовом конверте всех желающих написать письмо Деду Морозу просят указывать обратный адрес и имя. Пожелания волшебник обязуется исполнить в ночь с 31 декабря на 1 января. А авторы самых трогательных писем и поздравлений будут награждены приглашением на Новогоднее шоу в зоопарк и встречей лично с Дедом Морозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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