Ижевчане могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг
В Ижевске в почтаме на улице Кирова, 116 начала работать почта Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала Почты России.
Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно со 2 декабря и до конца новогодних праздников. На ящике изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя.
Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте (162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза) и наклеить на него марку.
- Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru, - говорится в сообщении.
Отметим, что письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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