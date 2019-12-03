Ижевчане могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-03T06:48:36+03:00

Сделать это можно до конца новогодних праздников

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В Ижевске в почтаме на улице Кирова, 116 начала работать почта Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала Почты России.

Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно со 2 декабря и до конца новогодних праздников. На ящике изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте (162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза) и наклеить на него марку.

- Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru, - говорится в сообщении.

Отметим, что письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU