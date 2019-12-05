Глава Ижевска об уборке снега: «Работа дорожных служб страдает»
4 декабря, в среду, глава Ижевска Олег Бекмеметьев выехал посмотреть состояние дорог. Видео-отчет он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
- На примере улицы Коммунаров демонстрирую 3 основных недостатка при зимней уборке. Первое – заезд во двор, сейчас не такой безобразный, но уже первые симптомы того, как не должно быть на лицо. Это говорит о том, что синхронизация «управляек» и работа дорожных служб страдает. А вот пример заужений, с которыми уже сейчас нужно бороться, иначе к концу зимы это будет совсем отвратительно, - сказал Олег Николаевич.
Также он обратил внимание на нечищеную парковку, которую призвал почистить. Глава города попросил подрядчиков обращать внимание на эти моменты во всех районах города.
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Глава Ижевска раскритиковал дорожные службы за некачественную уборку снега .
ИСТОЧНИК KP.RU
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