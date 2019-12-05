Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-05T15:33:06+03:00

У нее похитили более 62 тысяч рублей

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В Ижевске в полицию обратилась сотрудница банка с заявлением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, где работает потерпевшая. Далее он сообщил, что с банковского счета женщины совершается списание денег во Владивостоке. Женщина сообщила, что на данный момент никакие операции не производит. Злоумышленник сообщил, что для отмены операции нужно назвать номер карты и код на обороте. Женщина поверила и сказала цифры, после этого мошенник перевел звонок на своего коллегу, тот попросил женщину громко сказать слово «отмена», - сообщает ведомство.

После этого ижевчанка по несколько раз сказала автоинформатору «да» и «нет» и с ее счета было похищено 62 тысячи рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU