20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-05T15:44:40+03:00

В этом году купили новую ёлку

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В Ижевске на Центральной площади будут устанавливать новую 20-метровую ёлку. Установка начнется 9 декабря. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на пресс-конференции в медиагруппе «Центр» 5 декабря.

- Это будет абсолютно новая ель, предыдущая служила более 13 лет. Новую ёлку, конечно же, украсят новыми гирляндами в стилистике удмуртских узоров. К тому же, решили более торжественно украсть саму площадь и улицы – Пушкинскую, Лихвинцева, Наговицына (иллюминация появится уже 14 декабря), - рассказал Олег Бекмеметьев.

Напомним, открытие ледового городка на Центральной площади запланировано на 27 декабря. Какие фигуры появятся (подробнее).

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Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU