Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-06T06:37:55+03:00

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Четыре детских сада Ижевска стали победителями в Федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2019». Об этом сообщает пресс-служба города.

В конкурсе принимали участие более 400 учреждений из 33 регионов страны. Лучшие детские сады выбирали по восьми номинациям. В номинации «Растим династии инженеров» лауреатом стал Детский сад № 11 имени Героя России Ильфата Закирова, проект-победитель реализуется совместно с родителями, которые помогают воспитателям знакомить детей с техническими профессиями. Детский сад №12 одержал победу в номинации Номинация «Новой архитектуре - достойную педагогику!». А детский сад №131 стал лауреатом в номинации «Лучший детский сад наукограда – эталон экологической культуры». Детский сад №215 - также в числе дипломантов конкурса «8 жемчужин» в номинации «Образовательные прогулки по родной земле».

- Сады Ижевска продолжают держать высокую планку, и тот факт, что четыре из восьми жемчужин дошкольного образования находятся в нашем городе, это подтверждает, - отметил замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков.

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ИСТОЧНИК KP.RU