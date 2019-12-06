2019-12-06T06:37:55+03:00
Общество

Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса

Конкурс проходил с 1 августа по 1 ноября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
Изменить размер текста:

Четыре детских сада Ижевска стали победителями в Федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2019». Об этом сообщает пресс-служба города.

В конкурсе принимали участие более 400 учреждений из 33 регионов страны. Лучшие детские сады выбирали по восьми номинациям. В номинации «Растим династии инженеров» лауреатом стал Детский сад № 11 имени Героя России Ильфата Закирова, проект-победитель реализуется совместно с родителями, которые помогают воспитателям знакомить детей с техническими профессиями. Детский сад №12 одержал победу в номинации Номинация «Новой архитектуре - достойную педагогику!». А детский сад №131 стал лауреатом в номинации «Лучший детский сад наукограда – эталон экологической культуры». Детский сад №215 - также в числе дипломантов конкурса «8 жемчужин» в номинации «Образовательные прогулки по родной земле».

- Сады Ижевска продолжают держать высокую планку, и тот факт, что четыре из восьми жемчужин дошкольного образования находятся в нашем городе, это подтверждает, - отметил замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ура! Завершился конкурс "Лучшая клиника-2019"! Все итоге уже по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома
Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии
34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов