2019-12-06T08:36:56+03:00
Общество

20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома

Металлоломом стали старые трубы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске новую 20-метровую ёлку купили на деньги, вырученные от сдачи труб в металлолом. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на презентации новогодней концепции.

- Я хочу вам сказать, что все средства, которые были направлены на приобретение новой иллюминации и новой ели были получены городом от сдачи металлолома, который мы получаем в результате замены трубопроводов по договору концессии, - рассказал глава города.

Кроме того, появятся новые украшения и арт-объекты на городских улицах и общественных территориях, с 14 декабря новая иллюминация украсит улицы Пушкинская, Лихвинцева, пер. Северный.

Напомним, новая ёлка будет выше предыдущей на два метра – 20 метров и 9 метров в диаметре, её установка начнется уже 9 декабря (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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