Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
5 декабря в медиагруппе «Центр» прошла презентация новогодних мероприятий (0+). Рассказываем о самых главных мероприятиях, которые пройдут в новогодние праздники.
В новогоднюю ночь на Центральной площади пройдет большой праздник. Все начнется со световое видеошоу на фасаде Театра оперы и балета Удмуртии. Далее праздничная программа и новогодний концерт и вновь световое видеошоу. В 23:45 все посетители площади смогут услышать поздравление руководителей, а первые минуты Нового 2020 года увидят фейерверк, который повторится в 01:00. Дискотека продлится до 03:00.
2 января 2020 года вечером на площади пройдет выступление «Бабушек из Бураново» и кавер-группы «Мамульки бэнд». 3 января все желающие смогут поучаствовать в гастрономическом поединке, а вечером на площади выступит группа «Пицца».
4 января лучшие ди-джеи Ижевска покажут, как умеют раскачивать аудиторию. 5 января жители смогут увидеть и послушать группу «Шляпники», а 6 и 7 января - выступление космического ди-джея из столицы Удмуртии и дискотеку от «Эктоники».
Кроме этого мероприятия будут проходить в парке имени Кирова, во всех скверах города и других городах Удмуртии.
Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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