Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии вошел в топ-3 событий первых зимних выходных
Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» вошел в топ-3 событий первых зимних выходных. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.
- Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» пройдет 7 декабря в усадьбе Тол Бабая в селе Шаркан. В программе фестиваля прогулки по «Сказочной тропе», экскурсии в Доме Тол Бабая, игры со сказочными героями, детский забег, зажжение огней на первой новогодней ёлочке в Удмуртии с участием Российского Деда Мороза, Тол Бабая и сказочных друзей-волшебников России, праздничный фейерверк и дискотека, - говорится в сообщении.
Также в топ-3 вошли мероприятия в Рязани и Архангельске. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности праздников начала зимы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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