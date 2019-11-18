Тол Бабай из Удмуртии взял Гран-при в премии событийного туризма

СЕГОДНЯ 07:36 2019-11-18T10:37:52+03:00

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Проекты из Удмуртии взяли премии в нескольких номинациях в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Об этом сообщил в Facebook Илья Кычанов, представитель Федерации туриндустрии Удмуртии.

Финал премии состоялся 15-17 ноября в Самаре. Из Удмуртии выиграли премии следующие проекты:

Гран-при - фестиваль сказочных героев «На родине Тол Бабая»

1 место - Тракторный биатлон в Воткинском районе

2 место - Новогодние каникулы на родине П.И. Чайковского

3 место - гастрономический фестиваль «От пельняня до Китая»

3 место - «Табаньfest» и «Эктоника»

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ИСТОЧНИК KP.RU