2019-12-06T13:08:51+03:00
Общество

Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей

За полтора месяца клиенты ВТБ оформили вклад «Инвестиционный» на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Минимальная сумма размещения составляет 1 млн рублей. Средний размер депозита на одного клиента превышает 1,7 млн рублей.
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Вклад «Инвестиционный» позволяет повысить доходность обычного депозита до 1 п.п. (текущая ставка 6,9%) при условии приобретения инвестиционных паев. Для его открытия действующим клиентам необходимо предъявить заявки на приобретение паев фондов ВТБ, оформленных в офисах банка, и подтвердить их оплату. При этом сделка в инвестирование ПИФов должна пройти не позднее пяти рабочих дней, не считая дату обращения клиента. Депозит можно открыть в рублях на 181 и 370 дней в офисах с форматом обслуживания клиентов сегмента «Привилегия».

Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ, отметил, что клиенты, желая получать большую доходность, готовы диверсифицировать свои вложения между классическими депозитами и инвестиционными продуктами. Вклад позволяет заработать дополнительную прибыль как на депозитном продукте, так и за счет инвестирования.

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Все больший интерес клиенты проявляют к инструментам размещения капитала с длинным сроком. Сегодня они все чаще выбирают долгосрочные продукты с инвестиционной составляющей: накопительное страхование жизни (НСЖ) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Данные продукты гарантируют инвесторам разовые или регулярные выплаты через несколько лет.

За одиннадцать месяцев текущего года клиенты ВТБ в сегменте «Привилегия» открыли более 7 тысяч договоров в рамках НСЖ, объем их инвестиций превысил 2,1 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного показателя 2018 года. В рамках НПО от ВТБ Пенсионный фонд, запущенного в этом году, сумма вложений клиентов в сегменте «Привилегия» составила 1,5 млрд рублей.

Доля таких инструментов инвестирования активно увеличивается и в долгосрочной перспективе у них есть потенциал для роста. «Спрос на длинные продукты возрос благодаря тому, что в рамках обслуживания состоятельных клиентов используется долгосрочное финансовое планирование и индивидуальный подбор решений с учетом особенностей каждого клиента.В соответствии со стратегией банка мы стремимся предложить клиентам комплексный подход с широким набором банковских инструментов», - отметил Павел Кудрявцев.

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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