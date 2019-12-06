2019-12-06T15:01:43+03:00
Происшествия

У ижевчанки похитили около 2 млн рублей под предлогом заработка

Неизвестный ей сообщил, что для участия в торгах нужно перечислить некоторую сумму
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске у 63-летней местной жительницы похищено около 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что в сентябре 2019 года женщина нашла в интернете объявление с предложением поучаствовать с торгах на фондовой бирже. Потерпевшая позвонила по указанному номеру, на другом конце мужчина рассказал, что для участия нужно перечислить деньги. Далее под различными предлогами злоумышленники просили сделать допвзносы. Так, потерпевшая оформила кредит на 1,5 млн рублей и потратила все свои сбережения, - сообщает ведомство.

Только позже она поняла, что ее обманывают. Ущерб составил около 2 млн рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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- Снег уже лег, а это значит, что снова появятся шедевральные картины метлой от ижевского дворника-художника Семена Бухарина. Кстати, первая картина уже есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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