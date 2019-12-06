Художник-дворник из Ижевска нарисовал на снегу Николая Гоголя и персонажа из его книги

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-06T15:14:59+03:00

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Художник-дворник Семен Бухарин из Ижевска нарисовал очередной шедевр на снегу. На этот раз героями снежных картин стал классик Николай Васильевич Гоголь и персонаж из его книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» - черт за столом. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Эту картину он посвятил школьникам, которые несколько дней назад писали итоговые сочинения. Картина уже не первая этой зимой, ранее Семен рисовал волка и зайца из мультфильма «Ну, погоди!».

Напомним, обычный дворник из Ижевска стал знаменитым на всю Россию. Два года подряд он радовал всех пользователей социальных сетей своими картинами, нарисованными на снегу.

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Вторая картина дворника-художника из Ижевска.2 января Семен Бухарин нарисовал на набережной Петра Чайковского Видео предоставлено пресс-службой Главы и Правительства Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU