2019-12-06T16:09:22+03:00
Общество

Удмуртия внесла в заявку программы «Мосты и путепроводы» шесть сооружений

Старт работ планируется на 2021 год
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Удмуртия подала заявку на участие в программе «Мосты и путепроводы», ее планируют реализовывать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Дороги Удмуртии».

- Работы будут вестись по нескольким направлениям: восстановление аварийных и предаварийных мостов и реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. Старт работ намечен на 2021 год, - сообщается в группе.

В предварительный перечень заявки на участие власти республики внесли 6 мостов в Ярском, Сюмсинском, Воткинском, Завьяловском, Балезинском и Увинском районах.

Всего на дорогах Удмуртии 363 моста и путепровода длиной более 13 тысяч п.м., в том числе 9 деревянных мостов, общей протяженностью 264 п.м. Из них 12 находятся в изношенном, предаварийном состоянии и требуют реконструкции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртию поступила новая аэролодка. В чем ее особенность и когда она заступит на дежурство, читайте на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанин оплатил долг в 338 тысяч рублей после того, как у него изъяли иномарку
По факту гибели мужчины в пожаре в Удмуртии проводится доследственная проверка
Новая аэролодка появилась у поисково-спасательной службы Удмуртии
У ижевчанки похитили около 2 млн рублей под предлогом заработка
Художник-дворник из Ижевска нарисовал на снегу Николая Гоголя и персонажа из его книги
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
28-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
28-летняя девушка пострадала в ДТП в Ижевске
О брендах Удмуртии расскажет «Комсомолка»
Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении несовершеннолетних
«Закон приняли с запозданием»: Что думают эксперты об обязательстве держать подвалы домов в Ижевске открытыми
Ижевчанин не повелся на уловки мошенника и сохранил свои деньги
Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии вошел в топ-3 событий первых зимних выходных
20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома
Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии
34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов