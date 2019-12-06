Удмуртия внесла в заявку программы «Мосты и путепроводы» шесть сооружений

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-06T16:09:22+03:00

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Удмуртия подала заявку на участие в программе «Мосты и путепроводы», ее планируют реализовывать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Дороги Удмуртии».

- Работы будут вестись по нескольким направлениям: восстановление аварийных и предаварийных мостов и реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. Старт работ намечен на 2021 год, - сообщается в группе.

В предварительный перечень заявки на участие власти республики внесли 6 мостов в Ярском, Сюмсинском, Воткинском, Завьяловском, Балезинском и Увинском районах.

Всего на дорогах Удмуртии 363 моста и путепровода длиной более 13 тысяч п.м., в том числе 9 деревянных мостов, общей протяженностью 264 п.м. Из них 12 находятся в изношенном, предаварийном состоянии и требуют реконструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU