2019-12-06T16:45:39+03:00
Общество

Новая аэролодка появилась у поисково-спасательной службы Удмуртии

Судно заступит на дежурство уже на следующей неделе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Ярослава СеменоваФото: страница Ярослава Семенова
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В Удмуртию прибыла аэролодка – судно для дежурств и поисково-спасательных работ на водоемах. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в «Инстаграм».

- Поисково-спасательная служба Удмуртии сможет еще оперативнее реагировать на происшествия на тонком льду. Аэролодка может справляться со своими задачами в любое время года. Ранней зимой, как сейчас, и поздней весной это особенно актуально, потому что водоемы замерзают и оттаивают неравномерно, - написал Ярослав Семенов.

Судно заступит на дежурство уже на следующей неделе в излюбленном рыбаками месте – слияние рек Кама и Белая в Усть-Бельске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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