2019-12-06T16:46:25+03:00
Общество

Ижевчанин оплатил долг в 338 тысяч рублей после того, как у него изъяли иномарку

Мужчина по решению суда обязан был заплатить задолженность по договору аренды
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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В Ижевске местный житель начал оплачивать долго после того, как у него изъяли машину «Тойоту Камри». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Согласно решению суда, ижевчанин обязан был заплатить задолженность по договору аренды в размере 338 тысяч рублей. В рамках возбужденных исполнительных производств, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительного сбора, о временном ограничении на выезд должника и запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, - сообщает ведомство.

Должник отказался предоставить машину для составления акта описи и ареста. В ходе розыскных мероприятий транспорт найден и эвакуирован на спецстоянку. Только после этих действий должник начал перечислять деньги на счет службы судебных приставов. На данный момент часть долга погашена.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Снег уже лег, а это значит, что снова появятся шедевральные картины метлой от ижевского дворника-художника Семена Бухарина. Кстати, первая картина уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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