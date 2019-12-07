2019-12-07T09:20:56+03:00
Общество

Первая в Ижевске площадка для выгула собак появится в Ленинском районе

На данный момент готов проект площадки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: страница Олега БекмеметьеваФото: страница Олега Бекмеметьева
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Ижевска появится первая площадка для выгула собак. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

- Сразу несколько владельцев собак написали мне, что дальнейшие планы по наполнению площадки нужно обсудить. Сегодня встретились с заводчиками, взяли в работу их рекомендации. Важно сделать востребованное пространство, комфортное и для хозяев, и для питомцев, - написал Олег Николаевич.

Также по словам главы столицы Удмуртии, проект получился двухгодичным, в этом году определили место, сделали проект и начали благоустройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Глава Ижевска проанонсировал появление площадки для выгула собак. Когда и где она появится.

- Как будут выглядеть площадки для выгула собак в Ижевске?

- Глава Удмуртии Александр Бречалов возмущен поведением собаководов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15 декабря в Ижевске откроется самый длинный бесплатный каток
Более 1,6 тысяч граждан в Удмуртии с начала 2019 года нарушили миграционное законодательство
«Сегодня был адреналин»: Алина Загитова вторая после короткой программы на финале Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировках перед финалом Гран-при чисто откатала короткую программу
Ижевчанин оплатил долг в 338 тысяч рублей после того, как у него изъяли иномарку
По факту гибели мужчины в пожаре в Удмуртии проводится доследственная проверка
Удмуртия внесла в заявку программы «Мосты и путепроводы» шесть сооружений
Новая аэролодка появилась у поисково-спасательной службы Удмуртии
У ижевчанки похитили около 2 млн рублей под предлогом заработка
Художник-дворник из Ижевска нарисовал на снегу Николая Гоголя и персонажа из его книги
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
28-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков