Первая в Ижевске площадка для выгула собак появится в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-07T09:20:56+03:00

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В Ленинском районе Ижевска появится первая площадка для выгула собак. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

- Сразу несколько владельцев собак написали мне, что дальнейшие планы по наполнению площадки нужно обсудить. Сегодня встретились с заводчиками, взяли в работу их рекомендации. Важно сделать востребованное пространство, комфортное и для хозяев, и для питомцев, - написал Олег Николаевич.

Также по словам главы столицы Удмуртии, проект получился двухгодичным, в этом году определили место, сделали проект и начали благоустройство.

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ИСТОЧНИК KP.RU