Первая в Ижевске площадка для выгула собак появится в Ленинском районе
В Ленинском районе Ижевска появится первая площадка для выгула собак. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.
- Сразу несколько владельцев собак написали мне, что дальнейшие планы по наполнению площадки нужно обсудить. Сегодня встретились с заводчиками, взяли в работу их рекомендации. Важно сделать востребованное пространство, комфортное и для хозяев, и для питомцев, - написал Олег Николаевич.
Также по словам главы столицы Удмуртии, проект получился двухгодичным, в этом году определили место, сделали проект и начали благоустройство.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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