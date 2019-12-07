2019-12-07T15:06:45+03:00
Общество

Глава Ижевска прогулялся по Октябрьскому району

Как и в других районах города были найдены проблемы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: страница Олега БекмеметьеваФото: страница Олега Бекмеметьева
Изменить размер текста:

7 декабря, глава Ижевска Олег Бекмеметьев прогулялся по Октябрьскому району, об итогах он написал на своей странице во «ВКонтакте».

- Дорога у детского сада №112 вся в ямах, зимой не чистится. Вариант - принимать на собрании собственников решение о передаче таких участков в город. Но он затратный по времени, так как нужно решение 100% жильцов. А всех бывает не собрать, - написал Олег Николаевич.

Также по словам главы города, сейчас проверяется юридическая сторона вопроса. Возможно ли содержать дорогу за счет бюджета города.

- Это позволило бы избежать перемежевания и привести в порядок многие межкварталки. О принятых решениях обязательно расскажем, - заключил Олег Бекмеметьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Глава города совершил очередную прогулку по городу - на этот раз по Первомайскому району. Что хорошего и плохого увидел Олег Николаевич?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фото: ёлка желаний детей из малообеспеченных семей появилась в торговом центре Ижевска
За грабеж в ижевском кафе задержали жителя Новгородской области
15 декабря в Ижевске откроется самый длинный бесплатный каток
Более 1,6 тысяч граждан в Удмуртии с начала 2019 года нарушили миграционное законодательство
Первая в Ижевске площадка для выгула собак появится в Ленинском районе
«Сегодня был адреналин»: Алина Загитова вторая после короткой программы на финале Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировках перед финалом Гран-при чисто откатала короткую программу
Ижевчанин оплатил долг в 338 тысяч рублей после того, как у него изъяли иномарку
По факту гибели мужчины в пожаре в Удмуртии проводится доследственная проверка
Удмуртия внесла в заявку программы «Мосты и путепроводы» шесть сооружений
Новая аэролодка появилась у поисково-спасательной службы Удмуртии
У ижевчанки похитили около 2 млн рублей под предлогом заработка
Художник-дворник из Ижевска нарисовал на снегу Николая Гоголя и персонажа из его книги
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
28-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков