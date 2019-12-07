Глава Ижевска прогулялся по Октябрьскому району

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-07T15:06:45+03:00

Как и в других районах города были найдены проблемы

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7 декабря, глава Ижевска Олег Бекмеметьев прогулялся по Октябрьскому району, об итогах он написал на своей странице во «ВКонтакте».

- Дорога у детского сада №112 вся в ямах, зимой не чистится. Вариант - принимать на собрании собственников решение о передаче таких участков в город. Но он затратный по времени, так как нужно решение 100% жильцов. А всех бывает не собрать, - написал Олег Николаевич.

Также по словам главы города, сейчас проверяется юридическая сторона вопроса. Возможно ли содержать дорогу за счет бюджета города.

- Это позволило бы избежать перемежевания и привести в порядок многие межкварталки. О принятых решениях обязательно расскажем, - заключил Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU