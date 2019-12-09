2019-12-09T10:10:12+03:00
Общество

Tele2 доверилась абонентам

Теперь клиенты оператора смогут оставаться на связи независимо от баланса
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Tele2 запустила сервис, позволяющий абонентам оставаться на связи независимо от текущего баланса на лицевом счете. Услуга «На доверии» доступна клиентам оператора даже в международном роуминге и дает возможность пользоваться связью при отрицательном балансе, а оплачивать их – в следующем расчетном периоде.

Мобильный оператор Tele2 разработал бесплатную услугу для пользователей пакетных тарифных планов, обслуживающихся в компании более трех месяцев. Подключение доступно активным пользователям услуг связи, которые ежемесячно тратят на связь не менее 200 рублей и имеют положительный баланс лицевого счета на момент подключения опции. Предоставляемый лимит рассчитывается индивидуально для каждого абонента, при этом клиент сам определяет необходимую сумму в рамках установленного лимита. Важным преимуществом сервиса является доступность его подключения даже в международном роуминге.

Активировать опцию можно в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте оператора. Здесь же абонент может управлять суммой предоставляемого лимита. Следует учесть, что полученными средствами клиент не может оплачивать подписки или осуществлять денежные переводы - потратить средства «доверительного» платежа можно только на оплату услуг связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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