Ижевчане могут выиграть 200 тысяч рублей на ремонт

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-09T13:34:12+03:00

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«Гвоздь» дарит любому жителю Удмуртии старше 18 лет 200 000 рублей на ремонт!

7 января 2020 года, с 12:00 в СЦ «Гвоздь» (ул. Удмуртская, 304) разыграют 46 ценных призов - мультиварку, кофеварку, TV и др. Один счастливчик получит 200 000 рублей на ремонт.

Условия участия

Сделать покупку в СЦ «Гвоздь» с 1 ноября 2019 г. по 6 января 2020 г. на любую сумму. Важно - чеки из отделов KFC, столовой и «Электроград» не участвуют!

Подписаться на группу ВКонтакте СЦ «Гвоздь».

Репостнуть запись и прикрепить к репосту фотографию чека (должно быть четко видно дату покупки и название отдела) на СВОЮ СТРАНИЦУ В КОММЕНТАРИЯХ. Считается один чек и один репост.

Закрепить репост на странице до конца розыгрыша, он должен быть не ниже третьей публикации.

Подписаться на рассылку с информацией о подарках и партнерах розыгрыша.

7 января 2020 года открыть профиль, указать свой город и возраст.

Как выберут победителя?

Итоги подведут в прямом эфире с помощью сервисов randstuff или randomup или lizaonair.

Срок проведения акции с 01.11.19 по 06.01.19. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте и по тел. (8912) 021-88-99. Реклама 0+

ИСТОЧНИК KP.RU