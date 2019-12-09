Ижевчане могут выиграть 200 тысяч рублей на ремонт
«Гвоздь» дарит любому жителю Удмуртии старше 18 лет 200 000 рублей на ремонт!
7 января 2020 года, с 12:00 в СЦ «Гвоздь» (ул. Удмуртская, 304) разыграют 46 ценных призов - мультиварку, кофеварку, TV и др. Один счастливчик получит 200 000 рублей на ремонт.
Условия участия
Сделать покупку в СЦ «Гвоздь» с 1 ноября 2019 г. по 6 января 2020 г. на любую сумму. Важно - чеки из отделов KFC, столовой и «Электроград» не участвуют!
Подписаться на группу ВКонтакте СЦ «Гвоздь».
Репостнуть запись и прикрепить к репосту фотографию чека (должно быть четко видно дату покупки и название отдела) на СВОЮ СТРАНИЦУ В КОММЕНТАРИЯХ. Считается один чек и один репост.
Закрепить репост на странице до конца розыгрыша, он должен быть не ниже третьей публикации.
Подписаться на рассылку с информацией о подарках и партнерах розыгрыша.
7 января 2020 года открыть профиль, указать свой город и возраст.
Как выберут победителя?
Итоги подведут в прямом эфире с помощью сервисов randstuff или randomup или lizaonair.
Срок проведения акции с 01.11.19 по 06.01.19. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте и по тел. (8912) 021-88-99. Реклама 0+
ИСТОЧНИК KP.RU
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