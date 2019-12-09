2019-12-09T14:04:45+03:00
Происшествия

Три человека погибли в пожаре в Удмуртии

Оба пожара произошли 7 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии за выходные произошло сразу два пожара, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 7 декабря около 20:00 произошел пожар в Селтинском районе, в огне погиб 62-летний хозяин дома. В тот же день около 23:00 произошел еще один пожар в Вавожском районе, где погибли 50-летний мужчина и 42-летняя женщина, - сообщает пресс-служба.

На данный момент проводится доследственная проверка. По имеющимся данным, все погибшие злоупотребляли алкоголем. Мужчина и женщина для освещения дома использовали свечи из-за долгов за электроэнергию. В обоих случаях предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения.

Следователями осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются односельчане погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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