2019-12-09T13:30:08+03:00
Общество

Когда достроят мост через реку Подборенка в Ижевске

Работы должны были завершиться еще 17 ноября 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В соцсетях постоянно поступают сообщения о состоянии моста через реку Подборенка. Пресс-служба Ижевска решила прояснить ситуацию.

- В сентябре 2018 года был заключен контракт с подрядчиком, который должен был завершить работы в срок до 17 ноября 2019 года. В связи со взрывом сроком и прекращением муниципального контракта в мае 2019 года контракт был расторгнут. После этого проводились аукционы в целях определения нового подрядчика, - сообщает пресс-служба.

Но подрядчик не был выбран. В настоящее время МКУ Горстрой готовит документы для проведения нового аукциона. Срок завершения работ по реконструкции перехода через реку Подборенку будут определены после выбора подрядной организации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какая-то грустная у нас сегодня повестка. Вот еще одна смерть, на этот раз в ДТП на трассе Удмуртии.

- Ну что ж такое.... У сотрудницы одного из банков Ижевска мошенники похитили 43 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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